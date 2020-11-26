〈半導體漲價潮〉聯電、世界已喊漲8吋價格 明年產能仍嚴重不足

近來 8 吋晶圓代工產能吃緊，紛紛傳出漲價消息，在中國晶圓代工廠中芯國際證實漲價前，台廠聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW) 等，均已傳出第四季追加訂單全面喊漲 10-15%，且明年代工漲價幅度至少 2 成起跳；聯電更認為，8 吋產能嚴重不足情況將延續至明年。

疫情造成生活習慣改變，也驅動遠距應用大幅成長，加上 5G 世代來臨，對半導體需求持續成長，而其中許多晶片僅須採成熟製程量產，造成 8 吋需求大增，第三季起產能已供不應求。

聯電、世界先進均證實已與客戶談漲價，台積電則未跟進調漲。市場傳出，聯電、世界先進與格芯等晶圓代工廠，產能供不應求，第四季已針對急單或追加訂單調漲價格，漲幅約 10-15%，加上市場未有新產能加入，明年漲幅至少 2 成起跳。

聯電共同總經理簡山傑也說，8 吋在結構上確實有些變化，產能不足，價格話語權也較佳，今年有針對客戶額外增加的需求調漲價格，目前 8 吋產能嚴重不足，此情況確定會延續到明年，明年 8 吋價格也有調漲，12 吋價格則持穩。

世界先進董事長方略則認為，此次 8 吋產能供不應求的情況中，有些結構性變化，來自 5G 應用帶動的電源管理晶片需求強勁，加上疫情造成生活習慣改變，驅動其他需求成長，且車用需求還未到達高水位，從上述因素來看，8 吋長期需求有結構性支撐。