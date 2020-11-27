〈台股盤前要聞〉鴻海傳將在越南組裝Macbook 今日必看重要財經新聞

台股盤前要聞共有八大重點，包括鴻海傳出部分 Macbook 及 iPad 產線將移往越南、台塑三寶喜迎中國擴大汽車、家電消費內需商機，以及壽險業前 10 月匯兌成本高達 2364 億元，以下是今 (27) 日必看重要財經新聞。

鴻海傳將在越南組裝 Macbook 及 iPad 新產線明年上半年開出

鴻海 (2317-TW) 傳出將在越南北江設立新的生產基地，用以生產蘋果 MacBook 及 iPad 產品，並預計在明年上半年投產。閱讀全文...

中國商務部推動家電、汽車消費 台塑三寶迎內需商機將受惠

中國商務部昨 (26) 日召開消費升級行動計畫推進會，要穩定擴大汽車、家電與家具等消費，由於台塑三寶在中國的營收占比均達約 4 成左右，在中國計畫擴大相關內需消費力道下，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 與台化 (1326-TW) 營運均將受惠。閱讀全文...

今年公司債發行量創歷史新高 台積電發債破千億稱冠

今年新台幣公司債市場發行相當熱絡，截至 26 日止，累計發行金額已突破 7000 億元，相較去年同期發行量增長 93%，再創歷史新高。其中，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 最受矚目，累計發債 895 億元，加上 12 月初再發行 120 億元綠債，總額將突破千億元。閱讀全文...

台幣升不停 壽險業前 10 月匯兌成本 2364 億元 連六個月創高

新台幣升勢檔不住，今 (2020) 年前 10 月已強勁升值 3.9%，也讓壽險業的匯兌成本衝到 2364 億元，連六個月創歷史新高，但單月匯兌成本已經縮減；此外因為資本市場震盪，壽險業淨值單月續降 603 億元，降到 2 兆 1361 億元。閱讀全文...

DRAM 合約價止跌訊號現 有利南亞科、華邦電後市

受到資料中心拉貨動能疲弱影響，今年第三季 DRAM 價格轉跌，市況反轉，不過，業者指出，近來 DRAM 合約價止跌跡象浮現，市場對後市價格展望偏多看待，有利南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 等 DRAM 廠推進營運動能。閱讀全文...

美隆電車用揚聲器送樣特斯拉 明年將取認證奪訂單

歐美國家相繼規定，電動車需搭載對外警示系統，據了解，美系電動車龍頭特斯拉已全面導入，更與音響大廠美隆電 (2477-TW) 攜手合作開發車用新品；對此，美隆電透露，今年確實將產品送樣至美系電動車大廠，最快明年可取得認證。閱讀全文...

冠星 - KY 新舊客戶明年訂單動能強 生產優化獲利戰新高

短纖布料廠冠星 - KY(4439-TW) 明年訂單展望樂觀，公司看好，主要客戶愛迪達 (adidas) 持續成長，新增的 Nike 訂單更將倍數成長，加上稼動率持穩高檔、生產效率改善，每股純益上看 14 元，挑戰改寫歷史新高。閱讀全文...

和鑫轉骨跨入電子貨架標籤領域 明年 Q2 量產

觸控面板廠和鑫 (3049-TW) 受惠第 4 季手機需求回溫，營運逐步轉佳，估第 4 季產能利用率維持在高檔水位，和鑫也積極導入 ESL(電子貨架標籤) 業務，目前已進入客戶驗證階段，明年第 2 季將量產，全年營運樂觀看待。閱讀全文...