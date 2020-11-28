〈熱門股〉慧友轉型逐步發酵明年拚轉盈 股價寫6年新高

安控廠慧友 (5484-TW) 經過三年調整營運體質，轉型成智慧監控工控產業，營運逐步發酵，力拚明年營運轉盈，激勵股價帶量上揚，周五收在 12.95 元，周漲逾 2 成，創 6 年來新高。

慧友表示，原預期今年第 4 季在大型專案訂單帶動下，全年營運有機會轉盈，不過持續受到疫情影響，新專案訂單被迫遞延至明年執行。

慧友指出，旗下開發的邊緣運算監控產品，應用在車載上，包括鐵路、地鐵、大卡車、巴士、交通車等，由於車載相關安控產品，雖然研發時程需要 6-12 個月，不過一旦取得客認可後，將成營收穩定來源。

慧友表示，車用產品目前主要出貨地為美國與台灣，占整體營收比重約 30-40%，隨著訂單延後出貨，估轉盈目標將遞延至明年。

今年美國加大打壓中國力道，轉單效應更明顯，慧友指出，隨著轉單效應擴大，客戶詢問狀況更積極，此外，目前客戶所需的解決方法，需整套為台灣製造，訂單需求強烈，因此公司研發的軟、硬體需進行升級後，才能滿足客戶需求。

慧友第 3 季營收 7824 萬元，季減 1.58%、年增 24.2%；稅後純益 37 萬元，季減 8537%、較去年同期虧轉盈，每股純益 0.01 元；前 3 季稅後虧損 1732 萬元，虧損較去年同期大幅收斂，每股虧損 0.25 元。