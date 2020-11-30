股匯雙漲 台幣升逾3角觸及28.5元 央行堅守天花板

台股今 (30) 日再度展開攻勢，早盤一度上漲百點，衝上 13969.39 點，再寫歷史新高價，新台幣受出口商月底拋匯影響，同步升值逾 3 角，升抵「彭淮南防線」，呈現股匯雙漲，但央行仍寸步不讓，阻止熱錢升破 28.5 元天花板。

新台幣兌美元匯價今天以 28.81 元開出後，隨即展開強升走勢，除了外資匯入外，出口商適逢月底有拋匯需求，帶動新台幣走高，一度升值 3.11 角，來到 28.5 元整數關卡。

央行堅守新台幣雙防線，近期均以 28.5 元作為「天花板」，不讓熱錢越雷池半步，尾盤則為 28.8 元重要心理關卡，儘管央行尾盤會視亞幣走勢來調整調節力道，不過，阻升的態度仍未鬆動，預料今日收盤仍維持區間震盪的格局。

市場上極度缺乏美元買盤，部分分析師認為，台灣央行多方面管控新台幣匯率的工具已捉襟見肘，台幣明年可能升破「彭淮南防線」。匯銀人士指出，央行不排除會慢慢鬆手，等到韓元升上來，可能至少守到農曆春節前，或整個出口旺季結束。

觀察國際貨幣走勢，日圓及韓元兌美元匯價分別升值 0.22%、0.04%，泰銖與新加坡幣則升 0.17%、0.09%，離岸人民幣小升 0.02%。歐元、英鎊及紐元、澳幣同步走升。