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〈美股盤後〉道瓊本周開局收黑 仍創1987年來最大單月漲幅

鉅亨網編譯羅昀玫
道瓊本周開局收黑 仍創1987年來最大單月漲幅 (圖片：AFP)
道瓊本周開局收黑 仍創1987年來最大單月漲幅 (圖片：AFP)
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本週美股開局疲軟，週一 (30 日) 傳出川普政府有意加大制裁中國企業，加上華爾街獲利了結情緒濃厚，能源股領跌，航空、工業股亦表現不佳，美股回吐上週部分漲幅，四大指數僅費半獨強，道瓊終場收黑近 300 點。

美股整個 11 月表現強勁，由於疫苗利多、前 Fed 主席葉倫出任美財長、大選不確定性漸化解等消息激勵，道瓊本月漲幅達 11.9%，創自 1987 年以來最大單月漲幅。

標普月漲幅達 10.7%，那指月漲幅 11.9%，均為今年 4 月以來的最佳月份。

週一 (30 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 271.73 點，或 0.91%，收 29,638.64 點。
  • 標普 500 指數下跌 16.72 點，或 0.46%，收 3,621.63 點。
  • 那斯達克指數下跌 7.11 點，或 0.06%，收 12,198.74 點。
  • 費城半導體指數上漲 31.93 點，或 1.21%，收 2,663.48 點。
(圖片：finviz)
標普 11 板塊僅資訊科技、醫療保健版塊收紅，能源、金融和公用事業領跌。(圖片：FINVIZ)

聚焦政經時事

週一地緣政治動盪持續，當選人拜登明年初宣誓就職之前，川普政府傳出又考慮出手制裁，擬將中芯國際、中海油列入黑名單，將限制兩家公司取得美方投資。

當選總統拜登週一 (30 日) 釋出新一波內閣名單，力求資深且多元化的經濟團隊，除了外界呼聲最高的前 Fed 主席葉倫擔任財長外，還提名了另三名女性成員。

大選消息方面，亞利桑那州週一確認拜登擊敗川普，認證拜登拿下十一張選舉人票，與此同時，美國聯邦傳播委員會 (FCC) 主席 Ajit Pai 周一宣布他將於 1 月 20 日拜登就職當天卸任。

聯準會 (Fed) 週一呼籲銀行逐步淘汰使用 LIBOR 做為參考利率，部分採用 LIBOR 美元掛鉤債券最遲發布期限為 2023 年 6 月 30 日。Fed 還宣布將延長下月即將到期的四個貸款計劃，以持續經濟紓困力道。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 6,284 萬例，死亡數突破 146 萬例。

美國累計確診超過 1,338 萬例，累計死亡數超過 26.6 萬。美國 21 個州住院率創歷史新高，FDA 前局長 Scott Gottlieb 表示，多達三分之一的美國人今年底將染疫。

焦點個股

科技五大天王僅蘋果收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.11%；臉書 (FB-US) 下跌 0.30%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.83%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.85%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.54%。

道瓊 30 檔成分股跌跌不休。雪佛龍 (CVX-US) 下跌 4.52%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 4.31%；旅行家 (TRV-US) 下跌 3.56%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.76%；波音 (BA-US) 下跌 2.67%。

費半成分股多收高。AMD (AMD-US) 上漲 6.27%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.90%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.06%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.32%；美光 (MU-US) 下跌 0.22%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.72%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.14%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.30%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.88%。

個股消息

AMD 首席執行長蘇姿丰週一受訪時稱，2021 年將是 PC 成長的一年，也許我們已經有一段時間沒有聽到了。受此消息激勵 AMD 大漲至每股 92.66 美元，衝上歷史新高。

蘋果上漲 2.11% 至每股 119.05 美元，Loop Capital 將蘋果股票評級上調至「買入」。摩根士丹利表示，早期跡象表明，iPhone 12 的銷量超出了預期。

Moderna (MRNA-US) 週一宣布向美國和歐盟監管機構申請緊急使用授權 (EUA)，其股價大漲 20.24% 至每股 152.74 美元

標普道瓊斯指數公司表示將於周一盤後宣布特斯拉如何納入標普。特斯拉下跌 3.10% 至每股 567.60 美元，市值達 5380.28 億美元，仍高於股神旗下波克夏海瑟威。

金融數據供應商標普全球 (S&P Global) (SPGI-US) 週一 (30 日) 同意以 440 億美元價格收購同業 IHS Markit (INFO-US)，催生今年全球最大筆的收購案。標普全球上漲 2.99%；IHS Markit 上漲 7.49%。

外媒引述消息人士透露，客戶管理軟體公司 Salesforce (CRM-US) 收購 Slack (WORK-US) 的交易消息將於週二盤後正式宣布，Salesforce 週一下跌 0.74% ，Slack 上漲 5.47%。

通用汽車 (GM-US) 和電動汽車製造商尼古拉 (NKLA-US) 宣布一項新的協議，兩家公司合作規模較原先預期還小，此為不具約束力的諒解備忘錄，有待雙方進一步討論以達成最終協議。前者下跌 2.71%，後者大跌 26.92%。

華爾街分析

分析師稱，投資組合平衡帶來本周一市場疲軟，由於新冠疫苗和明年經濟有望迅速反彈的預期，帶來強勁的 11 月，而投資者希望獲利了結。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「我將 (週一的下跌) 歸因於對冠狀病毒的擔憂加劇，加之市場正尋求消化過去一個月的部分漲幅。當市場衝刺而上氣不接下氣時，投資人必須放慢速度來呼吸。」

巴克萊股票衍生品策略主管 Maneesh Deshpande 表示，近期的三個積極因素應會繼續提振市場，市場對拜登勝選、國會分裂表示歡迎，有關疫苗有效性的消息也遠優於預期。

Maneesh Deshpande 稱，重要的是，企業財報獲利出人意料地上升，預計這一漲勢將繼續到下月。

相關個股

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