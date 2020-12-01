重磅！Fed宣布LIBOR最遲退場時間2023年6月底

聯準會 (Fed) 週一正式宣布，將逐步淘汰銀行使用 LIBOR 做為參考利率訂立合約，呼籲銀行採用 LIBOR 美元合同應在 2023 年 6 月 30 日前完成。

倫敦銀行間同業拆借利率 (LIBOR) 喪鐘將在明年底敲響，美元 LIBOR 掛勾的部分金融產品卻意外獲得緩刑。

英國金融行為監管局 (FCA) 早前宣布 LIBOR 將於 2021 年底退場，2022 年 1 月起不再規定會員銀行必須提供 LIBOR 報價，呼籲市場選定替代利率與訂定轉換計畫。

美國聯準會 (Fed) 副主席奎爾斯 (Randal Quarles) 週一表示：「今天的計畫確保了脫離 LIBOR 對所有人都是有序和公平的，包括市場參與者、企業和消費者。」

ICE 旗下定價管理機構 (IBA) 稱，可能將 3 個月、6 個月和 12 個月美元 LIBOR 掛鉤的債券發行期限，延長到 2023 年 6 月 30 日。

Friedman Kaplan Seiler & Adelman 合夥人 Anne Beaumont 表示，這反映了美元 LIBOR 監管機構的靈活性。

Anne Beaumont 稱，他們真的希望所有人都停止使用 LIBOR，但他們無法做到這一點，由於不希望在此問題上過於教條、搞砸金融體系，這表明他們是實用主義者。

LIBOR 改革緣起

LIBOR (London Interbank Offered Rate) 是全球引用度最高的利率，全球 150 多兆美元資產的定價參考利率，管理大約 200 兆美元的債務和合同，包括房貸和消費性貸款。

在 2007 年至 2009 年的金融危機爆發 LIBOR 操縱弊案，各家金融公司的操縱來支撐回報、掩蓋金融弱點，代表性、可靠性備受外界質疑。

LIBOR 改革聲浪隨之而起，美國已初步選定擔保隔夜融資利率 (SOFR) 作為 LIBOR 的替代參考利率，Fed 持續呼籲銀行開始為 LIBOR 過渡到 SOFR 預做準備。

SOFR 根據金融公司的實際隔夜交易，以美國國債或政府債務作為抵押品借入現金。

SOFR 優點是以實際交易為主，更難人為操控，但缺點是波動性較大、信貸的敏感性不高，無法衡量銀行信用風險。