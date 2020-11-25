葉倫力推寬鬆將遇阻？美財政部否認提高動用Fed歸還資金難度

美國總統當選人拜登預計任命聯準會 (Fed) 前主席葉倫出任新財長，將支持 Fed 積極寬鬆的政策，但她還沒上任似乎就遇到現任官員的阻力：Fed 雖然已應現任財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 要求歸還未動用的 4550 億美元紓困資金，但未來新財長要動用這筆錢，需要先過國會這關。

財政部發言人證實，梅努欽計劃把這筆錢轉移到財政部的一般基金 (General Fund)。彭博指出，這代表葉倫若順利獲得參議院同意成為財長，也無法權宜使用資金。

但路透報導，財政部發言人表示，把這筆錢從外匯穩定基金 (Exchange Stabilization Fund，ESF) 轉入一般基金不會導致用途受到進一步限制，只是若要延長或是用於新的用途，要先取得國會同意。

財政部將未動用紓困資金轉移到一般基金後，可由財長決定用途的外匯穩定基金，就只剩下不到 800 億美元。

梅努欽上周表示將讓某些使用率低的借貸計畫如期 12 月 31 日中止、不再續延，並要求 Fed 將這些計畫中未動用的資金返還財政部，以補強其他救助計畫火力。最後 Fed 主席鮑爾應財政部要求，歸還資金。

當時拜登交接團隊批評梅努欽的舉措「極度不負責任」，但梅努欽否認此舉意在限制拜登政府動用資金、振興經濟的能力。

這些到期中止的借貸機制包括中小企業貸款，和購買公司債、市政債等，由財政部授權 Fed 執行，並依據 3 月通過的 CARES Act 紓困法案撥款。

根據 3 月的紓困法案，到了 2025 年，所有借貸機制餘下資金都必須轉移到一般基金，用來填補預算缺口。