久違了 香港11月PMI重回擴張 逾兩年半新高

周四 (3 日) IHS Markit 公布香港 PMI 指數由 10 月份的 49.8，上升到 11 月的 50.1，創下 2018 年 3 月以來新高。報告內容指出，香港民間部門商業環境情況普遍穩定，但商業情緒仍然處於負面。

IHS Markit 首席經濟學家 Bernard Aw 指出，截至目前為止，第四季香港 PMI 平均值為 49.9，創近三年新高，與香港 GDP 的年增幅度相當。新一波疫情及防疫措施再次緊縮並打擊商業信心，威脅香港經濟復甦。

報告認為香港政府自上個月中旬起再次祭出社區隔離措施，目前看來對第四季的商業活動影響不大。民間部門產出溫和下滑，跌幅與 10 月相同，原因包括需求減弱，及和經濟活動減少以致工作被取消。

另外，報告指稱需求變得更穩定，雖然新業務數量持續減少，但下滑速度是近 32 個月以來最低。來自中國和海外的新訂單下滑，但跌幅遠低於疫情高峰時期的水準。

至於就業方面則是連續衰退兩個月，但幅度不大；企業解釋普遍是自願離職及退休。企業減少採購活動，但衰退幅度較 10 月明顯減少，是過去五個月以來最佳表現。雖然企業減少採購，但生產前的庫存水準上升，為 2019 年以來首度出現的現象。