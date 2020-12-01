三星Galaxy Note果真成絕響？路透：目前仍無推出計畫

有消息人士透露，南韓三星電子 (005930-KR) 似乎正在考慮要於明年廢止高階款智慧型手機的「Galaxy Note」系列。背後理由在於受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，造成高階款的智慧型手機銷量出現快速滑落。

根據《路透社》週二 (1 日) 報導，有三名消息人士向他們透露，南韓三星電子並沒有計畫推出 2021 年款的 Galaxy Note 手機。

三星 Galaxy Note 擁有大尺寸螢幕，並且隨機附帶觸控筆。加上外型設計與質感優良，自從第一代產品推出以來就受到相當程度歡迎。

有一位消息人士透露，Galaxy S 系列的旗艦機種「S21」將會附帶觸控筆，另外在三星的最新款可摺疊式智慧型手機也將支援觸控筆輸入。

另外的消息來源指出，Galaxy Note 的研發資源，未來也將轉為從事折疊式機種的研發。

市調公司 Counterpoint 的分析師 Tom Kang 預測，今年三星 Galaxy Note 系列的銷售台數將年減 20% 至 800 萬支。他也預測 Galaxy S 系列銷量將年減 500 萬支，全年銷量將不超過 3000 萬支。

Tom Kang 表示「今年高階款智慧型手機的需求量減少，多數人也不追求新產品。」

三星在今年堆出的 Galaxy Note 20 與 Galaxy S20，以 999 美元的售價在美國市場推出。對手蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone12，則是從 799 美元起跳。