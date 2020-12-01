歐元區11月製造業PMI終值為53.8 疫苗進展帶動樂觀情緒

在歐洲各國政府重起封鎖措施以遏制新冠肺炎 (COVID-19) 疫情進一步擴散後，歐元區的經濟活動在 11 月下滑，不過疫苗進展的佳音促使市場轉向樂觀情緒。

根據 IHS Markit 最新公布的數據顯示，歐元區 11 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值為 53.8，高於前值的 53.6，低於 10 月的 54.8，高於成長與萎縮的榮枯分界線 50，連續五個月處於成長區域。

期間內，製造業產出和新訂單增速有所放緩，但仍然強勁。歐元區製造業信心則升至逾兩年半來新高。隨著新冠肺炎疫苗的進展順利，市場轉向樂觀情緒。未來產出指數從 62.7 升至 64.8，為 2018 年 3 月以來最高。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，儘管在各國政府重啟防疫封鎖措施，使得製造業成長速度已從 10 月份的 32 個月高位降溫，但仍處在擴張區域，應有助於緩解防疫限制所帶來的經濟衝擊。數據也表明，歐元區在今年最後一季中有望避免像是第二季時出現的大規模經濟衰退。

「樂觀情緒上升表明前景更加光明，隨著封鎖措施的放寬和支出的成長，未來數月的上升趨勢應會再度增強，以反應出最近有關疫苗進展的佳音。」Williamson 說道。

德國 11 月製造業 PMI 終值則略微下修，由上個月的兩年半高點 58.2，回落至 57.8，低於初值的 57.9，為七個月來首次回落。