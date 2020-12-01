深化布局！歐盟與東協同意建立戰略夥伴關係

歐盟輪值主席國德國週二 (1 日) 表示，歐盟和東南亞國協 (ASEAN) 已同意將彼此升級為戰略夥伴關係。

自 1977 年簽訂合作協議以來，歐盟與東協至今已建立超過 40 年的貿易關係，歐盟為東協在全球的第二大貿易夥伴，東協則為歐盟在全球的第三大貿易夥伴。

德國外交部長 Heiko Maas 週二 (1 日) 與歐盟和東協同業召開線上會議後表示，作為關係緊密的經濟合作夥伴，我們將共同捍衛安全開放的貿易路徑，以及自由公平的貿易關係。

Maas 說道：「兩大經濟同盟整合後，我們總共代表了全球 10 億多人口，佔全球經濟實力將近 25％，我們擁有強大的話語權。」不過，他並未透露戰略夥伴關係的具體細節。

歐盟 - 東協商業理事會 (EU-ASEAN Business Council) 先前公布調查顯示，今年有 56% 的歐盟受訪企業打算進軍東南亞市場，53% 的受訪者認為東南亞具有最佳的經濟前景。

理事會執行主任認為，歐洲企業希望歐盟加速與東協談判，以簽署自由貿易協定 (FTA)。目前，歐盟已成功與越南和新加坡簽署 FTA，並正在和印尼、菲律賓和泰國進行談判，最終希望能在整個東南亞地區實現自由貿易。

歷經多年談判後，2 週前，東協 10 國與中國、日本、南韓、澳洲以及紐西蘭等 15 國簽署區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP)，催生全球最大的自由貿易協議，簽署國共約占全球 GDP 的 30%，佔全球人口的三分之一。