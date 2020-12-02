美國FAA發出適航證書 737MAX將重返天際

美國聯邦航空總署 (FAA) 於 1 日 (週二) 宣布，已對波音公司 (BA-US) 的 737MAX 客機發出 2019 年 3 月以來的首張適航證書。

在 2018 年 10 月至 2019 年 3 月半年內，波音 737MAX 客機分別發生印尼獅航和衣索匹亞航空兩起空難，一共造成 346 人不幸喪命，該型客機因而全面停飛。

FAA 於 11 月 18 日決定解除 737MAX 長達 20 個月的停飛命令，並要求航空公司在復航之前，一連串的軟體都必須進行更新，飛行員也須接受全新的訓練課程。

波音在 2019 年後所生產的 737MAX 大約有 450 架，只待 FAA 許可就能出貨。而在截稿之前，波音公司方面並未針對 FAA 許可發表評論。

FAA 發言人 Lynn Lunsford 表示：「在可預見的未來，我們期待有足夠的稽查人員，以因應波音公司的交機時間表。」

此外，FAA 也在上週批准美國航空 (American Airlines)(AAL-US) 重啟飛航的飛行員訓練計畫。在停機坪的 737MAX 客機只待完成軟體更新、並確認飛機運作正常後，自 12 月 29 日起就能重返天際。

波音公司股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

美國航空首先計畫將 737MAX 投入每天一班的《邁阿密 – 紐約》航班營運，該型客機在美國國內的商業運用也將重啟。

依照投資公司 Jefferies 集團推估，波音公司手中仍握有價值約 160 億美元的未交貨訂單。