投資人反彈聲浪高 傳軟銀年底將結算90%的期權合約

知情人士透露，受到投資人強烈反對，軟銀集團 (9984-JP) 打算大幅更動衍生性商品的投資策略，年底前結算 90% 的期權合約。

《彭博社》引述知情人士報導，約有 90% 的期權合約將在 12 月到期，屆時軟銀將進行結算，但仍保留亞馬遜和臉書等大型科技股的投資組合。

今年夏天軟銀透過新建的交易部門「SB Northstar」，投入約 200 億美元於科技股及衍生性商品交易，被市場稱作「那斯達克巨鯨」(Nasdaq whale)，消息曝光後不但引爆股東不滿，更導致總市值縮水高達 170 億美元。

對於人們擔憂高風險操作將為軟銀帶來虧損，孫正義回應稱，這是利用軟銀龐大現金儲備的一種方式，並表示該策略相對於公司龐大資產來說，僅為四捨五入的差異。

截至 9 月底，軟銀期權部位的公允價值達到 27 億美元，僅佔該公司投資組合總價值 2920 億美元的 1.2％。

一位知情人士稱，今年稍早股市因新冠疫情暴跌時，孫正義提出了衍生品交易的想法，如今投資人的壓力加上內部反對促使他改變主意，但完全結束這個項目仍須花費一段時間。

針對上述報導，軟銀發言人拒絕發表評論。