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澳洲、紐西蘭幣上漲 你掌握了嗎？

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澳洲、紐西蘭幣上漲 你掌握了嗎？(圖:shutterstock)
澳洲、紐西蘭幣上漲 你掌握了嗎？(圖:shutterstock)
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2020 年 7 月 6 日，筆者曾以《澳幣積弱已久，行情翻轉現端倪？》為題發表過一篇文章，當時澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯價在 0.7000 附近，脫離 3 月時受新型冠狀病毒疫情重創的最低點 0.5506，目前為止已上漲了 27% (如下圖)。

澳幣美元月線圖   

圖片來源：湯森路透
圖片來源：湯森路透

自新型冠狀病毒疫情以來，中國與澳洲的外交和貿易關係迅速惡化，但中國經濟繼續穩健擴張，對鋼材的需求將鐵礦石價格推高至逾六年高位附近，以鐵礦石作為澳洲最大單一出口商品而言是一利多，而且澳洲央行 (下稱 RBA) 承認澳洲經濟處於復甦軌道上，市場則縮減對 RBA 再降息的押注，預料 AUD/USD 有進一步上漲空間。

澳幣美元月線圖 (最新)   

圖片來源：湯森路透
圖片來源：湯森路透

至於紐西蘭幣兌美元 (NZD/USD)，自今年 3 月觸及的最低點 0.5468 已飆漲近 28.5% (如下圖)，但隨著有效的新型冠狀病毒疫苗帶動全球經濟復甦，樂觀的情緒提振大宗商品價格，紐西蘭則在控制疫情方面表現成功，與美國和歐洲等地區成了強烈對比，市場原本已排除紐西蘭央行 (下稱 RBNZ) 實施負利率的可能性，在紐西蘭財政部長向 RBNZ 提議將穩定房屋市場價格列入貨幣政策考量因素後，更臆測 RBNZ 的寬鬆周期可能很快結束，推動 NZD/USD 上揚，在美元疲弱的情況下，預計可能再上漲。

紐西蘭幣兌美元月線圖 (最新)

圖片來源：湯森路透
圖片來源：湯森路透

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