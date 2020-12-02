〈陸股盤後〉銀行、保險熄火 上證衝高拉回小跌0.1%

美股三大指數同創新高，但對 A 股影響有限，陸股在前一個交易日上漲後，周三 (2 日)A 股三大指數開低走高後再拉回整理，上證盤中一度再創 2018 年 2 月以來新高。

不過前一個交易日領漲的金融類股只有證券族群表現相對較佳，銀行與保險兩大權值類股熄火，導致上證上攻無力。今日陸股明顯缺乏方向，在沒有消息面刺激下，指數再度回到類股輪動的趨勢。

盤面上，電子、煤炭、券商、鋼鐵、非鐵金屬等類股漲幅較大，白酒、有機矽、醫美等族群表現相對低迷。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指小跌 0.07%，報 3449.38 點；深證成指上漲 0.22%，報 13961.58 點；創業板指下跌 0.57%，報 2682.97 點。今日滬深兩市成交額達人民幣 8810 億元，較前一個交易日上揚約人民幣 150 億元。

北向資金進出方面，周三北向資金結束連續四個交易日的買超，賣超人民幣 40.25 億元，其中滬股通賣超人民幣 8.48 億元，深股通賣超人民幣 31.77 億元。

產業消息

消息人士指出，8 吋晶圓代工廠產能緊俏的情況可能會持續到 2021 年底，而明年 8 吋晶圓代工的報價有機會上調 20%～40%。同時今年第四季，已有 8 吋晶圓代工廠將報價調漲 10%～15%。利多消息刺激半導體類股勁揚，士蘭微應聲漲停，中環股份大漲 5.5%、揚傑科技跳漲 4.2%、中芯國際大漲 3.4%。

中概電動車三雄蔚來、小鵬、理想在美股紛紛重挫，導致新能源概念股下挫，億緯鋰能大跌 5.9%、長城汽車重挫 5.8%、連漲三天的長安汽車回檔 2.6%、寧德時代下滑 1%。

法人觀點

中原證券分析，經過四個月的盤整後，未來 A 股各大指數陸續挑戰今年新高的機會大幅提升，A 股可望出現新的一波跨年牛市行情。建議投資人在關注順週期行業的同時，積極留意科技及生技類股的投資機會。

