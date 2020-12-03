〈陸股盤後〉類股輪動農業股狂飆 上證無感小跌0.2%

周四 (3 日)A 股三大指數走勢分歧，近期漲勢較強的上證開低震盪收黑，至於漲幅相對落後的深證及創業板指則開低後震盪走揚，雙雙收紅。

陸股前一個交易日再度陷入類股輪動後，今日持續輪動走勢，近期漲幅落後的族群出現補漲，盤面上沒有主流族群點火，投資人進場意願也不高，成交量保持在人民幣 8000 億左右的偏低水準。

各類股中，農牧飼漁、醫療、安控、製藥、公用事業等類股表現最為強勢；非鐵金屬、煤炭、航空、貴金屬、原物料等產業則跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指小跌 0.21%，報 3442.14 點；深證成指小漲 0.07%，報 13970.68 點；創業板指上漲 1.10%，報 2712.52 點。今日滬深兩市成交額達人民幣 8264 億元，日減 6%。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 35.94 億元，其中滬股通買超人民幣 33.31 億元，深股通買超人民幣 2.63 億元。

產業消息

券商看好明年農業發展，在飼料、肥料需求增溫下，明年相關景氣可望高速增長。農牧飼漁類股在午盤後齊飆，宏輝果蔬、大湖股份、中水漁業、大北農、華英農業紛紛漲停。

國務院副總理孫春蘭在北京審視新冠病毒疫苗研發和生產的準備工作，並肯定中國製藥廠在疫苗進度上取得不錯的成績，利多消息刺激製藥類股上漲，博暉創新狂飆 15%、正川股份、萬方發展均漲停、康泰醫學勁揚 4.6%、普門科技大漲 7.4%。

法人觀點

和信投顧認為資金持續青睞低位低價的個股。此外，上證回測 5 日線後出現反彈，另一方面創業板指則出現不俗漲勢，突破均線壓力，慢慢形成 W 底型態，因此整體而言 A 股短線維持震盪走高的機率大。

目前大盤仍是類股輪動的格局，投資人在操作上要選好標的抓住市場節奏，但要合理控制持股水準，現在還不是積極追高時機。

