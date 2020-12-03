〈政院打炒房〉各部會動員 祭出防逃漏稅、貸款差別授信五大對策

台灣房市近期出現炒作亂象，行政院長蘇貞昌今 (3) 日於院會上拍板通過「健全房市方案」，由國發會整合內政部、央行、金管會、財政部等部會，提出稽查紅單交易、防逃漏稅、實價登錄 2.0、貸款差別授信及強化社宅等五大對策，以穩定房地產發展。

國發會經濟發展處長吳明蕙指出，根據國泰不動產可能成交價指數 (新推案)，第 3 季全國成長率已達 9.46%，新竹、桃園、新北等漲幅更高於平均許多，實務上，預售屋、紅單交易因不易掌握成交價，造成管理不易。

行政院秘書長李孟諺表示，國發會彙整各部會意見提出健全房市方案，首先，由於有許多個人透過設立公司或股權移轉，來規避不動產交易稅負，內政部將匯集相關管理機關，成立預售屋管理小組，強力稽查紅單交易與房市炒作。內政部將持續與地方政府合作，遏止紅單交易及未建造即銷售的行為，10 月、11 月已展開大規模稽查。

第二，加速實價登錄 2.0 修法。蘇揆指示，請內政部周延的立法，將自售及委託代售的預售屋全面納管，做到銷售前的備查、交易後的依法申報，以及房價揭露落實到門牌，若有價格申報不實，將予以加重罰責。

三，杜絕規避稅負。除了透過設立個人公司或股權交易避不動產交易稅，也有人將不動產分割為小坪數來規避房屋稅稅負，李孟諺指出，這次除了請國稅局專案查核不當避稅，也將透過修正所得稅、房屋稅，來防止有心人士逃漏稅。

四，貸款要有差別審慎的授信。李孟諺說明，為了防範過多資金流入房市，助長房價不合理的上漲，政府已督促銀行，針對非自用投資者及建商新建住宅申辦貸款，採取差別或審慎授信，央行必要時也會依法來採行譴責性的性用管制措施，金管會則會強化對於不動產授信的金融檢查，控管銀行在房屋授信的風險。

五，廣建社會住宅、擴增包租代管。政府直接興建住宅今年底將達 4.2 萬戶，第一階段達成率 106%，內政部明年將有更大規模的興建計畫，會在 18 縣市推動 50 案社宅，同時將擴大租金補貼，從原先的一年 6 萬戶加倍到 12 萬戶，蘇揆責成內政部，引導租金補貼戶參與包租代管，近期內提出更精進的措施，希望在明年 1 月盡速上路。