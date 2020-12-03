〈政院打炒房〉龔明鑫：若房市亂象持續 將祭更積極措施

國發會今 (3) 日呈報行政院「健全房市方案」，提出五大對策，將遏止預售屋紅單炒作、不當避稅等行為，國發會主委龔明鑫強調，會持續觀察打炒房成效，若現象未停，將提出更積極措施來因應，千萬不要懷疑政府的決心。

龔明鑫表示，社會公平與居住正義，是蔡總統、蘇揆政策的重中之重，房地產不應被當成一般投資商品炒作，房屋是用來住人，若運用銀行資金炒作，相當不可取。近期內政部會同相關單位，大規模聯合稽查預售屋建案，針對違規缺失，逾期未改正者依法裁罰。

央行副總裁嚴宗大指出，近期也邀請辦理房貸主要銀行座談，呼籲勿將信用資源過度流向不動產放款，避免銀行授信間接助長炒房炒地，這些作為已發揮警示作用，是否有進一步打炒房措施將於第 4 季理監事會議討論。

對於貸款差別授信措施，金管會主委黃天牧表示，事實上，金融機構對於不動產授信依照風險計提不同的資本，這種差別授信老早就開始實施，但為了符合國際上對於房貸授信成數與計提資本的比例，有更精細的連結，即貸放成數與房屋價值比例作為資本計提的基礎，金管會原先規劃明年 7 月實施，但如果有銀行已經準備好了，可研議在今年底率先上路。

至於囤房稅議題，財政部長蘇建榮指出，未來檢討房屋稅會從稅率及稅基兩方向下手，對於市場關注的囤房稅，目前稅法已有類似機制，非自住者持有三戶以上房屋稅率 1.5%-3.6%，若地方政府仍有不足，可適用地方稅法通則加大至 4.6%，將來會視情況，檢討非自住政策，調整房屋合理稅負，讓房價趨於合理化。

蘇建榮強調，調整稅率不能單從囤房稅的角度去看，還要多方面考量，是否會打擊到自住客及租屋族，因此，財政部會在 1、2 年內研議，並正式提出囤房稅方案。