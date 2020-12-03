中國今年地方債發行創新高 債務比率逼近警界線

今年是全球各國的舉債大年，根據 IMF 預測，全球主要國家今年將舉債 12 兆美元，創下新高。而根據 Wind 數據統計，截至 11 月 30 日，中國地方債已合計發行人民幣 6.26 兆元，加上挹注中小銀行的人民幣 2000 億專項債即將發行，全年中國地方債發行規模將創下新高的人民幣 6.5 兆元。

而中國地方債自 2009 年開以發行以來，經過 12 年的擴張後，目前餘額高達人民幣 25.3 兆元，債務比率正逼近 100%-120% 的國際公認的警戒線。

根據 Wind 數據統計顯示，截至 11 月 30 日今年中國地方債合計發行規模達人民幣 6.26 兆元，其中新增一般債券人民幣 0.95 兆元，達成年度舉債目標；新增專項債券人民幣 3.54 兆元，達成全年限額的 94.5%。

如果再考慮到人民幣 2000 億挹注中小銀行的專項債及部分再融資債券將持續發行，今年中國地方債發行規模上看人民幣 6.5 兆元。

之前的新高點是落在 2016 年的人民幣 6 兆元，當時主要因為主管機關推動地方債置換，即發行地方政府債券換成非債券形式的政府債務。今年則是為因應新冠疫情的影響，中國一舉利用財政政策將赤字比率突破 3%、新增專項債規模大幅增加，導致政府債券發行量急速升高。

(圖片: AFP)

今年大規模的舉債，以結構來看，超長期債券比重大幅增加。根據 Wind 數據統計，截至 11 月 30 日，今年中國地方債發行期限在 15 年及以上的合計約人民幣 3 兆元，占同期地方債發行規模 47%，這比重比去年提升 28 個百分點。

不過這類債券是債市的熱門商品，主要被保險公司掃貨，因為保險公司為匹配自身資產與負債投組存續期間，對於超長期債券的需求極大，再加上地方政府債券收益不錯，比公債高 25 BP 左右，成為性價比高的熱門產品。

不過，大量舉債只是加重未來財政負擔，業內對 2021 年地方債的發行規模已有預期。隨著中國經濟持續復甦、地方債債務率逼近警戒線，及地方債資金閒置等因素，明年新增專項債規模較明顯低於今年。

