英美即將啟動接種新冠疫苗 陳時中：台可望提前至明年Q2開打

歐美新冠肺炎疫情仍處高峰，英國率先批准輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech 的疫苗，最快下周起開始施打，美國也可望在 12 月中接種，至於台灣的進程，衛福部長陳時中今 (3) 日表示，原先預估明年中接種，現在應該可以提前至第 2 季。

陳時中今天前往立法院社福及衛環委員會備詢，立委賴士葆指出，立法院編列新冠疫苗預算約 115 億元，疫苗研發 20 億元，另有原先要砍掉的 52.8 億元預算，希望都能運用在疫苗採購上。

賴士葆詢問，這些預算會不會在明年 6 月前用完？陳時中透露，有可能，原先預估明年中開始接種新冠疫苗，不過，應該可以提前至明年第 2 季，希望能在 3-6 月間開始施打第 1 劑，第 2 劑則無法在年中前打完。

此外，對於大韓航空、紐西蘭航空等國際航空公司陸續推出疫苗護照，每位旅客都會記載病毒檢測與疫苗施打狀況，指揮中心對此也樂觀其成，陳時中進一步指出，台灣也正在研議中，在開始施打疫苗前就會做。

立委高嘉瑜詢問，第一批新冠疫苗是否能在 12 月中旬運送來台？陳時中回應，今年底前希望很小。

此外，對於施打疫苗後的民眾是否就可以直接來台，陳時中表示，政策要跟著科學證據來走，目前觀察的時間還不夠長，沒有足夠的證據可以免除居家檢疫。