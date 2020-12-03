IBM偵測網路釣魚活動 警告全球疫苗冷凍物流鏈已遭駭客鎖定

隨著疫苗研發進展大躍進，IBM 週四 (3 日) 警告，有跡象顯示駭客正在組織全球網路釣魚活動 (global phishing campaign)，將目標瞄準新冠疫苗冷凍鏈 (cold chain)，企圖影響疫苗物流作業。

《路透社》報導指出，IBM 網路安全部門發現，駭客組織偽裝成中國低溫儲存設備商海爾生物醫療 (Haier Biomedical) 內部高層，發送詐騙郵件以取得冷凍物流鏈的相關資訊。

IBM 分析師 Claire Zaboeva 表示，網路釣魚策劃者似乎清楚知道冷凍鏈涉及什麼產品，從郵件中的內容來看，駭客們對海爾各種冷藏設施均有研究，包含製造商、設備型號及價格。

詐騙郵件已發送至約 10 個不同組織，除了海爾外，其他目標包含太陽能板製造商及負責生產乾冰的化工業者，前者可用來疫苗冷凍設備提供電力。

因疫苗必須儲存於極低溫環境，冷凍鏈的相關技術對於亟欲打擊疫情的各國來說相當重要。

目前尚未查出駭客行動的主使者。自疫苗爆發後，伊朗、越南、北韓、諸國及俄羅斯等國均曾遭指控試圖竊取新冠病毒及療法相關資訊。

IBM 發出警告後，美國網路與基礎設施安全局隨即轉發上述文章，警告美國負責疫苗研發的「曲率極速行動」(Operation Warp Speed) 成員必須小心，畢竟了解如何建立安全冷凍鏈對日後分配輝瑞 (Pfizer)、BioNTech SE 等公司研發疫苗來說至關重要。