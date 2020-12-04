〈美股盤後〉輝瑞疫苗利空回馬槍 標普翻黑道瓊失守3萬點大關

週四 (3 日) 美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾稱，兩黨有望年底前達新刺激協議，激勵美股早盤大漲，標普一度觸及 3,681.45 點，那指一度觸及 12,439.02 點，雙雙寫下盤中新高紀錄，道瓊盤中重回 3 萬點大關以上。

未料，尾盤時段疫苗利空成回馬槍，輝瑞傳出生產計劃的放緩，新冠疫苗供應鏈恐將放緩。此外，加州州長表示，加護病房瀕臨超載，計畫按地區發布居家防疫禁令，華爾街樂觀情緒驟減。

儘管美國眾議院長佩洛西和參議院共和黨領袖麥康奈爾已恢復談判，標普終場仍豬羊變色，道瓊無力守穩 3 萬點大關，特斯拉引領那指再寫歷史新高。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 6,491 萬例，死亡數突破 150 萬例，美國累計確診超過 1,405 萬例，累計死亡數超過 27.5 萬。

週四 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 85.73 點，或 0.29%，收 29,969.52 點。

標普 500 指數下跌 2.29 點，或 0.06%，收 3,666.72 點。

那斯達克指數上漲 27.82 點，或 0.23%，收 12,377.18 點。

費城半導體指數下跌 0.20 點，或 0.01%，收 2,716.15 點。

焦點個股

科技五大天王盡墨。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.11%；臉書 (FB-US) 下跌 1.97%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.52%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.52%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 7.48%；波音 (BA-US) 上漲 5.96%；可口可樂 (KO-US) 上漲 1.29%；家得寶 (HD-US) 下跌 1.09%；Nike (NKE-US) 上漲 1.02%。

費半成分股多收黑。AMD (AMD-US) 下跌 1.53%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.18%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.07%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.047%；美光 (MU-US) 上漲 1.14%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.04%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.83%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 6.46%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.24%。

個股消息

知名大空頭 Jim Chanos 傳出正縮減做空特斯拉的資金規模，高盛大喊買進特斯拉，特斯拉 (TSLA-US) 收紅 4.32% 至每股 593.38 美元，再度刷下歷史新高。今年以來已打破 30 多個收盤新高紀錄。

輝瑞新冠疫苗出現原料不符標準等供應問題，該公司將今年新冠疫苗產能砍半，儘管明年產能目標不變，輝瑞 (PFE-US) 聞聲下跌，收黑 1.74% 至每股 40.09 美元。

經濟數據

美國上週 (11/28) 初領失業金報 71.2 萬人，預期 77.5 萬人，前值自 77.8 萬人上調至 78.7 萬人

美國上週 (11/21) 續領失業金報 552 萬人，預期 508 萬人，前值自 607.1 萬人上調至 608.9 萬人

美國 11 月 Markit 服務業 PMI 報 58.4，預期 57.5，前值 57.7

美國 11 月 ISM 服務業 PMI 報 55.9，預期 55.9，前值 56.6

華爾街分析

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，正是輝瑞的新聞才使標普今日自高點跌落。

Peter Cardillo 認為：「我們正經歷一場年終的聖誕行情，刺激經濟的希望又回到了市場，看來我們可能會在年底前得到經濟急需的東西。」

IndexIQ 首席投資長 Sal Bruno 表示：「我認為，在我們開始看到疫苗的推出之前，這些失業人數不會開始恢復正常。市場正在折價，因為投資人期待第一季或第二季能向全民推出疫苗。」