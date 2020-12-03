〈美股早盤〉市場關注紓困談判及疫情進展 主要指數開盤小幅走高

美股週四 (3 日) 開盤小幅走高，道瓊工業指數漲 80 點或 0.3％，那斯達克指數漲 0.3，標普 500 指數漲 0.1％，費半漲 0.6％，投資人持續關注紓困案談判進展及疫情相關消息。

疫情消息面，根據約翰霍普金斯大學數據，美國週三 (2 日) 新增確診案例再飆增至 20 萬，新增死亡數超過 2,800 人，創下單日新高，疫情依舊嚴峻。

疫情惡化迫使加州洛杉磯市長週三 (2 日) 頒布緊急措施，要求民眾必須待在家中防疫，幾乎所有社交聚會都被禁止。

隨著疫情干擾不斷，投資人同時將注意力放在財政刺激談判進展。

佩洛西 (Nancy Pelosi) 與參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 發布聲明稱，願意捨棄更大規模的刺激方案，並以兩黨提出規模 9080 億美元的紓困案作為與共和黨的談判基礎。兩黨提議的紓困草案包含對中小企業、州和地方政府補助，以及失業補助等。

經濟數據部分，週四公布上週初領失業金報 71.2 萬人，為三週以來首次下滑，優於預期和前值。勞工部即將在週五 (4 日) 公布非農就業報告，道瓊 (Dow Jones) 預計 11 月非農就業將新增 44 萬個工作職位，失業率估將下滑至 6.7%。10 月非農新增就業近 64 萬人，失業率為 6.9%。

截至台北時間週四 (3 日)22 時許：

道瓊指數上漲 79.92 點或 0.27%，暫報 29963.71 點

那斯達克上漲 38.41 點或 0.31%，暫報 12387.77 點

標普 500 指數上漲 4.42 點或 0.12%，暫報 3673.43 點

費半上漲 15.13 點或 0.56%，暫報 2731.49 點

台積電 ADR 上漲 1.15% 至每股 100.68 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.934%

紐約輕原油下跌 0.38% 至每桶 45.11 美元

布蘭特原油下跌 0.19% 至每桶 48.16 美元

黃金上漲 0.85% 至每盎司 1845.80 美元

美元指數下跌 0.47% 至 90.68 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 3.61％，至 589.34 美元。

高盛 (Goldman Sachs) 以電動車普及率超出預期，有助於特斯拉鞏固市場領先地位為由，將特斯拉股票評級自「中性」(Neutral) 上調至「買入」(Buy)，並將未來 12 個月目標價自 455 美元上調至 780 美元。

高盛分析師認為，電動車採納速度仍持續加速，已超乎他們想像，電池價格下滑速度也快於預期，種種原因使電動車變得更具吸引力，預計 2030 年電動車佔全球汽車銷售比重將達 18%，並在 2035 年達到 29%。

波音 (BA-US) 早盤上漲 3.64％，至 232.00 美元。

在美國聯邦航空總署 (FAA) 授予波音 737 Max 適航證明後，多家航空公司準備重新啟用該機型。

綜合多家外媒報導，美國航空將在年底使用 737 Mac 載客，聯合航空預計明年 Q1 復飛，西南航空則預計明年 Q2 啟用，歐洲和巴西監管機構均有望在年底前解除 737 Max 禁飛令。

Snowflake(SNOW-US) 早盤上漲 5.51％，至 308.82 美元。

雲端數據儲存公司 Snowflake 週三 (2 日) 盤後發布 IPO 後的首次財報，2021 財年 Q3 營收報 1.596 億美元，優於預期，但虧損幅度仍遠高出市場預期達 4 倍多，每股淨損 1.01 美元，預期 0.26 美元。

每日關鍵經濟數據：

美國上週 (11/28) 初領失業金報 71.2 萬人，預期 77.5 萬人，前值自 77.8 萬人上調至 78.7 萬人

美國上週 (11/21) 續領失業金報 552 萬人，預期 508 萬人，前值自 607.1 萬人上調至 608.9 萬人

美國續領失業金人數雖持續下滑，轉向聯邦疫情緊急失業補助 (PEUC) 的人數也隨之走高 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 22:45 將公布美國 11 月 Markit 服務業 PMI，預期 57.5，前值 57.7

台北時間晚間 22:45 將公布美國 11 月 Markit 綜合 PMI，前值 57.9

台北時間晚間 23:00 將公布美國 11 月 ISM 非製造業 PMI，預期 56.0，前值 56.6

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 經濟學家 Paul Donovan 表示，折衷的紓困方案在穩定經濟上產生的效果大於刺激消費，然而，擴大失業補助也有助於減輕大眾對於失業的恐懼，同時鼓勵他們增加支出。

德國商業銀行 (Commerzbank) 經濟學家 Peter Dixon 表示，市場仍持續上漲，預計經濟將在 2021 年復甦，不過，令人擔憂的是，許多好消息已經事先被消化。