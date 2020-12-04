輝瑞將2020年疫苗產生產目標砍半 Moderna宣稱產品免疫力持久

華爾街日報 (WSJ) 周四 (3 日) 報導，輝瑞 (PFE-US) 因供應鏈挑戰，今年新冠疫苗生產目標下修一半至 5000 萬劑，輝瑞股價挫跌 1.7%。Moderna(MRNA-US) 則表示，研究結果顯示其疫苗免疫力持久，可維持三個月。

輝瑞和合作生產疫苗的德商 BioNTech(BNTX-US) 原本計劃在年底前供應約 1 億劑疫苗，但現在砍半至 5000 萬劑。由於單次療程需要兩劑，代表將供約 2500 萬人施打。

輝瑞發言人表示，擴大原物料供應鏈的時間比預期長，而且臨床試驗結果出爐的時間比先前所預料的慢了一些。不過他也補充說，產線已經完成修正，正在快速生產疫苗。

根據 WSJ 報導，參與疫苗開發的匿名人士透露，某些初期蒐集到的原物料有一些不符合標準，導致生產延誤。

輝瑞供應鏈利空消息導致美股尾盤由紅翻黑，輝瑞終場挫跌 1.74%，盤後續跌 0.3%。

輝瑞 11 月向美國監管機關申請緊急使用授權 (EUA)，預料本月可獲得批准，美國政府第一批分發疫苗將包含 640 萬劑，之後提高數量。英國監管機關已經批准輝瑞疫苗的使用許可。

Moderna 宣稱疫苗免疫力持久

另一方面，Moderna 宣布新冠疫苗有潛力達到更長期免疫，預估今年可在美國供應 2000 萬劑疫苗。Moderna 股價周四收盤大漲近 10%，但盤後下挫 1.3%。

Moderna 表示，根據美國國家過敏和傳染病研究所 (NIAID) 的研究，參加早期試驗的受試者第一次施打疫苗後，體內抗體保持在高水準三個月 (施打第二劑者則保持兩個月)，顯示此疫苗「有潛力提供持久的免疫力」，且兩個月後沒有嚴重的不良反應。

Moderna 透過聲明表示，這些第一階段期中數據顯示，該公司的新冠疫苗 mRNA-1273 可以讓所有年齡層產生持久的中和抗體，年長者也不例外。

Moderna 表示，有信心年底前在美國提供 2000 萬劑疫苗，預料明年第一季在全球供應 1 億到 1.25 億劑，其中 8500 萬到 1 億劑供應美國。