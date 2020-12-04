印度央行維持利率不變及寬鬆政策 印股再飆新高

印度央行週五 (4 日) 宣布維持利變不變，並且保持寬鬆貨幣政策，決議符合市場預期。印度股市持續走強，再創歷史新高。

印度央行總裁 Shaktikanta Das 表示，隨著 COVID-19 疫苗的開發，印度的前景光明，消費者信心已轉為樂觀，預計這個財年的實際 GDP 將萎縮 7.5%，好於原本預估的萎縮 9.5%。

央行宣布，繼續維持 4% 的回購利率不變，這是印度央行連續第三次在政策會議上選擇按兵不動，也符合幾乎所有經濟學家的預測。

Das 在會後談話指出，印度央行會使用各種工具，來確保寬鬆的融資條件和市場穩定。

週五盤中印度 S&P BSE Sensex 一度上漲至 45023 點，為史上首次突破 45000 關卡，Nifty 50 觸及 13248 點，兩項指數均創歷史新高，印度盧比兌美元匯率升至 73.72。

法國巴黎銀行資深金融分析師 Avneesh Sukhija 表示，央行一直非常積極地為經濟和市場提供支持，今天的決定也繼續維持 10 月時的基調。

受疫苗進展的激勵，印度股市在過去 18 個交易日中，已 11 次創下紀錄高點，在外資持續流入之下，11 月的漲幅已超過 11%。