半導體訂單滿載助攻「萬四」 留意短線籌碼凌亂盤勢震盪

台股在資金行情與半導體聯手拉抬下，帶動指數攻破 14000 點，周線收紅，法人表示，從期貨市場來看，大盤短進短出籌碼面凌亂，盤勢將持續高檔震盪，但仍可期待明年第 1 季財報公布前的過年行情。

台股加權指數單周大漲 265.35 點，指數收在 14132.44 點，周線連 5 紅，上市公司總市值共 43 兆 512 億元，富蘭克林華美投信認為，台股能攻上「萬四」除資金行情，半導體產業訂單滿載功不可沒。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股攻上 14000 點再創歷史新高，雖然期貨市場短進短出籌碼面較為凌亂，但仍看好明年上半年科技股展望，加上搭載 5G 與 AI 應用的範圍下，半導體、IC 設計、晶片零組件等市場需求與訂單增加，可能影響終端消費性電子產品與零組件報價上漲

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，營收表現較佳個股，股價都有所表現，進一步觀察，包括跨族群、有漲價事實或是有未來預期性的，股價也相對有表現，這顯示受疫情影響，今年上半年供給時間減少，但需求沒有消失、只是遞延到下半年並逐漸反映在近期股價上。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，在資金面與基本面的加持下，未來加權指數仍有機會持續改寫新高，不過投資市場漲多後可能出現獲利了結，使得挑戰指數新高過程可能會較為震盪。

至於盤勢表現，預期未來將由中小型股接棒上漲，配合年底作帳行情發酵，預期至農曆春節前台股都能維持多頭導向走勢，拉回即是買點。

從評價面來看，台股目前股價淨值比約 2 倍，高於 5 年平均值 1.7 倍，但台股具高殖利率優勢，因此只要全球央行資產規模沒有收斂，台股 PB 區間有機會跟著行情上調，向上挑戰至 2.2 到 2.3 倍，且根據歷史經驗，評價面往往落後反映，預期台股資金行情可望繼續發揮。