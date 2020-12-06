台積電營收、鴻海量子論壇、11月進出口統計 本周大事預告

台積電預計周四公布 11 月營收，法人看好，台積電本月工作天數較上月增加，營收也可望較上月成長，持續站穩千億元大關，鴻海量子論壇則在周六登場，董事長劉揚偉將親自主持六議題，財政部周一將發布 11 月進出口統計，預期呈現連五紅，以下是本周大事預告：

台積電 11 月營收周四公布 續站穩千億元大關

台積電 11 月營收預計周四 (10 日) 公布，依據先前財測，單月營收將站穩千億元大關，且因上月工作天數較少，法人預期，台積電 11 月營收可望較上月成長；另外，由於台積電先前給予外界財測，是以 1 美元兌換新台幣 28.75 元計算，隨著新台幣持續強升，台積電未來營收變化也增添變數。

鴻海量子論壇雙 12 登場 劉揚偉親自主持六議題

鴻海研究院攜手台灣量子電腦與資訊科技協會主辦「第一屆台灣量子科技共識論壇」，將在本周六 (12 日) 的三創生活園區登場，並由鴻海董事長劉揚偉親自主持，以「量子共識，凝聚台灣」為主題，規劃六大子論壇。

鴻海表示，鴻海研究院作為集團未來 3-7 年前瞻核心技術研發單位，透過資源持續的投入，加速技術發展與聚焦，扎下鴻海未來發展 3 大關鍵技術的根，以結出 3 大未來產業的果。

11 月出口統計看不淡 預期呈現連五紅

財政部統計處預期在周一 (7 日) 公布 11 月進出口統計，台灣 10 月出口受惠電子貨類旺季需求拉抬，加上傳產需求回穩，單月出口值達 322.3 億美元，續創單月新高，更連續三個月單月出口值突破 300 億美元，在季節性因素與科技貨類需求挹注下，11 月出口也不看淡，可望呈現連五紅。

工研院與台電簽署 MOU 加速台灣能源轉型

工研院周二 (8 日) 將與台電簽屬第二期創新策略夥伴合作意向書 (MOU)，共同推動電力承載順序 (Loading Order) 的新思維，建立電力使用優先次序，擴大合作面向與力度，期盼以此加速臺灣能源與電力產業數位轉型步伐，邁向綠能永續新未來。

聯發科第三屆智在家鄉競賽頒獎典禮 蔡明介出席

聯發科周五將舉辦第三屆《智在家鄉》數位社會創新競賽的頒獎典禮，將由董事長蔡明介親自出席頒獎，聯發科指出，2020 年全球疫情蔓延，不過今年賽事不但如期完成，參賽團隊數量更創下新高。

聯發科認為，三年來透過《智在家鄉》發現每個人都有潛力利用科技，創造無限可能，而許多人都已經在各自領域，運用無論簡單或複雜的科技，為自己所愛的家鄉，做一件事情並發揮社會影響力，讓聯發科非常感動與欽佩。