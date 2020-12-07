玉晶光11月營收18.07億元創今年次高 年增52.29%

蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (7) 日公布 11 月營收為 18.07 億元，也是今年單月次高，月增 9.28%，年增 52.29%；累計 2020 年前 11 月營收為 144.31 億元，已超越去年全年。

玉晶光看好，蘋果旗艦手機 IPhone 12 遞延推出，將帶動高階鏡頭需求成長，預估今年第四季及明年第一季客戶拉貨強勁下，業績可望雙創歷年同期新高。

玉晶光今年第三季稅後純益 10.52 億元，季增 1.13 倍，年減 19.16%，每股純益 9.44 元；前三季稅後純益 20.57 億元，年增 35%，每股純益達 18.47 元。

同屬蘋果光學元件供應鏈的大立光 (3008-TW) ，5 日公布 2020 年 11 月營收，達 52.44 億元，月增 2.06%，創 8 個月以來新高，年減 21.08%，前 11 月營收 510.41 億元，年減 8.27%，大立光預期，12 月客戶端拉貨動能約可與 11 月維持相同水準。

大立光 11 月出貨產品結構以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 10%，2000 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品占比在 10- 20%。