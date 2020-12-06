聯發科估明年研發費用超過600億元 營收將續創高

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 近年積極投入研發費用，帶動公司今年營收突破百億美元，顯現先前投入的金額，已轉換成實質營收，聯發科預計，明年研發費用將再比今年高，落實研發型企業競爭力，費用的比重將隨著營收規模成長而下降；明年營收將續創新高，並站穩百億美元大關。

聯發科指出，儘管擴大研發風險高，卻是產業轉型及進入全球領先的群的必要條件，去年公司營收約 80 億美元，研發費用就超過 20 億美元，在全球半導體排名第五名，研發費用佔營收比重高達 26%，與 AI 晶片領導廠輝達 (NVDA-US) 相當，更高於競爭對手高通 (QCOM-US) 等。

聯發科指出，由於公司屬於研發型企業，研發投資的重要性及規模，遠大於資本支出，過去十年投入超過 4200 億元的研發經費，相當於在台灣興建八座 101 大樓的資本支出。

同時，由於半導體業的技術與產品汰舊換新的速度極快，產品一旦進入成熟期，毛利就會快速下滑，因為先進技術的投資金額與風險極大，為維持領先全球競爭力，只能持續投資先進技術。

聯發科指出，公司去年研發費用約 630 億元，今年將比去年多，明年再更勝於今年，比重則隨著營收規模擴大，將從 26% 持續下滑，獲利能力也將進一步提升。