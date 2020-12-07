〈台塑四寶業績發表〉農曆春節影響 四寶明年Q1營收將較本季減少

台塑四寶今 (7) 日公告 11 月營收 1021.3 億元，月增 9%，重回千億元大關；展望明年首季，受農曆春節假期影響，工作天數減少，四寶營收均將較今年第四季衰退，但在石化產品持續走揚下，可望彌補部分銷量減少的影響；台塑化並認為，短期油價雖將轉為震盪走勢，但若疫苗施打情況良好，將使油價逐步回升。

台塑 (1301-TW)

展望明年第一季，台塑董事長林健男指出，受疫苗進展順利、韓國 LG 輕裂廠事故及亞洲貨櫃短缺等因素影響，石化產品均價可望高於今年第四季，但第一季適逢農曆春節，開工率及產銷量會低於今年第四季，預期明年首季營收將較今年第四季減少。

不過，林健男也說，後續需密切關注影響明年經濟成長的不確定因素，包括全球二次疫情是否獲得控制、疫苗供應進展；各國再度封鎖重啟時程，與相關刺激政策能否適時提出；中美貿易衝突後續發展；各國貨幣政策走向等。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭指出，明年第一季營收包括化工、電子材料、聚酯業務等，均將與今年第四季持平，其中，化工產品受農曆春節假期，工作天數減少影響；電子材料近期市況雖持續熱絡，但受全球疫情再度升高，市場不確定性提高，加上春節假期影響，營收同樣持平。

聚酯產品方面，聚酯絲備胚需求持續，且回收絲占比提升，產品組合逐漸改善，全球市場可望逐步回溫，但美國地區疫情再度升高及第一季受農曆春節假期，工作天數減少，營收持平。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源指出，從客戶端瞭解來看，明年第一季需求持續良好，銷售不會有問題，營收雖受限上班日減少，銷售量會略較第四季減少，但有售價提高的彌補，預估第一季營收較今年第四季衰退幅度有限。

從主力產品市況來看，洪福源表示，目前 SM 在千元上下震盪，但基本盤仍然偏緊，華東總庫存幾乎是歷史新低，且純苯在 600 美元以上，有成本支撑，兩因素使 SM 價格欲低不易，而 ABS、PS 價格雖受到 SM 價格下跌影響，略有下滑盤整，但需求仍強勁，到農曆年前審慎樂觀。

台塑化 (6505-TW)

對於近期油價走勢，台塑化總經理曹明指出，OPEC + 日期決定每日增產 50 萬桶，使減產額度下降至 每日 720 萬桶，減產結果不如市場預期，加上油價已部分反應疫苗消息，預期短期油價將轉為震盪。後續關注疫苗批准使用及施打速度，若疫苗施打情況良好，將使油價逐步回升。

展望明年，曹明指出，主要機構皆預期明年油價持續逐季上揚，價格落在 42 美元至 63 美元，主要考慮 OPEC 明年持續減產，加上先進國家將逐步施打疫苗，使原油供需基本面持續改善，但油價上漲前提是疫苗需實際有效對抗新冠肺炎。而台塑化煉油廠明年第一季配合定檢，產能利用率降至 61%。

輕油裂解業務方面，曹明表示，近期因日本、韓國輕裂廠相繼發生事故及定檢尚未結束，石化原料市場供給吃緊，加上西方假期來臨，下游需求強勁，推升石化原料價格連續上漲，輕裂廠持續保持獲利，明年第一季產能利用率 100%。