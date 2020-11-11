〈台塑企業攻綠能〉積極發展鋰鐵電池與儲能系統 籲政府籌組電池國家隊

台塑企業近年來積極投入再生能源產業，也積極整合國內產業鏈，發展鋰鐵電池與儲能系統，台塑汽車董事長陳勝光今 (11) 日表示，儲能市場是全球新興事業，籲政府應籌組國家電池隊，強化台灣儲能產業競爭力。

台塑企業為配合全球節能減碳發展趨勢，2008 年起積極投入再生能源產業，並優先發展各種主要鋰電池材料，如鋰鐵正極材料、電解液、銅箔、鋁塑模，並創立台塑綠電為綠能電池品牌，集結國產負極材料、隔離膜等共同推廣。

台塑企業採用國產材料生產的鋰鐵電池、廣泛應用於車 / 船用啟動電池、動力電池、工業用 ESS 大型儲能及電信基地台備用電源等各領域應用，同時積極整合鋰電池產業鏈。

另一方面，目前國內已有多家廠商投入開發儲能系統，台塑企業也整合企業資源，以自有原物料及技術，進一步發展鋰鐵電池儲能系統，2018 至 2020 年，已先後於林口及嘉義新港廠區，完成 130KWh，1.5MWh 及 2.1MWh 三套儲能系統建置運行。

除儲能系統外，也積極開發各種啟動與動力鋰鐵電池應用，如響應環保署政策的電動垃圾車壓縮艙電池、電動果菜搬運車電池，及電子廠區 AGV 無人搬運車電池，至於汽車 / 商用車啟動電池、無人機電池等各應用領域，也陸續耕耘中。

依政府 2025 年非核家園政策，2025 年再生能源發電量占總發電量比例達 20%，預計裝置容量達 27GW。台電規劃 2020 年至 2025 年間，採購儲能系統及 AFC/FRR 等輔助服務，總量達 590MW，以提升供電品質及穩定頻率。