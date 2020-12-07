網通廠11月營收 智邦雙成長終止連5衰 智易、中磊年增逾1成

網通廠 11 月營收相繼出爐，智邦月增、年增均逾 1 成，終止連 5 個月年減，智易、中磊月營收也繳出年增逾 1 成的表現。

智邦 (2345-TW)11 月營收 49.91 億元，月增 14%、年增 17.1%，是今年 6 月後，再度重返雙成長軌道；累計前 11 月營收 481.2 億元，年減 4.3%。

智邦明年營運動能充足，包含 AI、開放網路作業系統與硬體設備、開放電信網路基礎架構等，其中 AI 相關產品明年占營收比重可望達到一成。

智易 (3596-TW)11 月營收 30.8 億元，持穩 30 億元，雖月減 7.2%、但年增 15.2%；累計前 11 月營收 310.41 億元，年增 2.1%。

智易明年同樣坐擁三大動能，包含 5G CPE 用戶端產品，已獲多家電信運營商客戶訂單、Wifi 6 也相繼打進零售商、運營商，此外，Cable Modem 也打入大型 MSO 系統業者，將陸續貢獻營運。

中磊 (5388-TW) 也同步公告 11 月營收，月營收 36.27 億元，雖然月減 0.5%、但也年增 10.1%；前 11 月營收 327.87 億元，年增 15.2%。