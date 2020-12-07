權證交易當機禍首是系統？證交所：採用Linux大勢所趨

證交所 2 日權證交易系統大當機，遭爆料原因在於證交所前台委託系統選擇與東京證交所使用相同的 Linux 作業系統惹的禍，證交所對此表示，目前前端交易系統採用 Linux 系統與國際大型交易所趨勢相同，能滿足業務需求。

證交所過去前台主要採用 IBM 系統，今年適逢汰舊換新年限已屆，因此比照紐約、加拿大、德國、新加坡、東京等大型交易所選用 Linux 系統，未料 10 月東京交易所發生大當機導致股市全天暫停交易，日前我證交所又爆發權證交易當機，引發外界聯想，是否與系統更換有關。

證交所表示，前端委託電腦主機已使用 7、8 年之久，已達到汰舊換新年限，因此比較國際大型證交所採用新系統採用 Linux 作業系統電腦主機。

證交所表示，系統更新作業先經功能驗證測試，再以公開招標方式辦理，得標廠商在上線前還需通過證交所內部測試、壓力測試與破壞性測試各項驗證，進行二次全市場會測，確保能正常提供交易服務。

證交所強調，新系統不但可提升證券市場委託處理效能、增加委託容量及縮短反應時間；另外，舊委託主機採購金額約 3.8 億元，但新委託主機僅花費 6000 萬元，可節省大量的採購費用。

至於東證所 10 月 1 日系統全日當機事件，主要運行磁碟機異常，且系統自動切換備援磁碟機設定錯誤，造成當日交易系統中斷，與證交所日前權證系統因瞬間量大造成委託回報緩慢事件不同。