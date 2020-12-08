佛奇：聖誕節將面臨更大疫情挑戰 疫苗問世難立竿見影

美國國家過敏症和傳染病研究所 (NIAID) 所長佛奇 (Anthony Fauci ) 週一 (7 日) 表示，年底的聖誕節假期疫情可能比感恩節還要嚴重，儘管疫苗有望近期問世，但對緩解疫苗無法帶來立竿見影的效果，至少在幾週甚至更長的時間內，死亡率都不會下降。

佛奇接受 CNN 訪問時表示：「由於聖誕節假期更長，將使疫情更複雜，與感恩節相比，屆時可能會面臨更大的挑戰，美國正處於非常關鍵的時刻，我們必需正視疫情的事實和數據。」

過去一週美國疫情持續惡化，上週五 (4 日) 出現近 22.8 萬例新確診病例，是疫情爆發以來單日確診新高。12 月前五天共累計超過 100 萬例的新確診案例、2000 多例死亡案例。

此外，據 The COVID Tracking Project 數據顯示，截至上週日 (6 日)，全美住院案例上升至 10.1 萬例，專家警告，目前這些數據還尚未包括感恩節假期的預估確診高峰。

此前，美國疾病控制和預防中心 (CDC) 雖然在感恩節前一週曾警告民眾不要有過多的群聚活動，然而，仍然有數百萬人在假期前後搭乘飛機旅​​行，而上週日更是 3 月以來美國班機搭乘人數最多的一天。

儘管美國食品藥品管理局 (FDA) 週四 (10 日) 將審核輝瑞 (PFE-US) 疫苗的緊急授權，有望盡快分發疫苗以抑制疫情惡化，然而，佛奇表示：「第一階段針對醫護人員與身體狀況不佳的民眾施打疫苗，將不會使疫情死亡率得到立即的改善，至少在幾週內，甚至更長的時間裡，死亡率都不會下降。」

佛奇強調，隨著疫苗分階段施打，死亡率將會逐漸下降。目前尚不清楚，接種疫苗後若鼻腔中攜帶病毒是否仍可能傳播給他人，儘管如此，疫苗免疫反應仍然可望顯著降低接種者的病毒攜帶量，進而降低傳染的可能性與嚴重性。