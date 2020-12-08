又瞄準中企？芬蘭通過電信設備新法

周二 (8 日) 路透社報導指出，芬蘭國會已通過一條法案，同意相關部門在評估後發現「有強烈理由懷疑使用某設備供應商的電信網路設備會危及國家安全或國防」的情況下，禁止使用這一類設備。

和瑞典做法不同的是，芬蘭沒有根據原產國禁止任何供應商，也沒有提到華為或中興通訊的名字，只是外界大多認為該法就是針對中企電信設備供應商而來。

(圖片: AFP)

不過芬蘭該電信法案只規定適用在網路的關鍵部分。但該法案具有可追溯性，意味著在新法頒布前使用的網路設備同樣有效。而一旦芬蘭政府下令移除任何設備，將會給與電信商補償。

此外，一個由政府官員和主要電信公司代表組成的團隊，將被要求從國家安全角度出發評估芬蘭 5G 網絡的安全程度。同時，芬蘭交通與通訊部負責制定 5G 網路中關鍵資產的技術規範。

母國通過這新法案對諾基亞來說，一則以喜，一則以憂。喜的方面，中國競商被排除在外可讓其從中獲利。但另一方面，中國 5G 電信設備市場更為龐大，諾基亞也可能面臨著同樣被拒於門外的風險。

諾基亞 CEO Pekka Lundmark 曾表示，自從幾個國家禁止中國供應商加入 5G 網路建設以來，諾基亞已經取得 43% 的交易合約。不過他承認中國市場非常重要，並表示該公司準備放棄部分短期獲利的可能性，以求在全球市場取得更多 5G 市佔。

