〈陸股盤後〉銀行股跌跌不休 上證跌破10日線小跌0.2%

周二 (8 日)A 股三大指數開高震盪，與美股走勢相似，A 股也呈現科技類股獨強的走勢。金融類股持續籠罩在「大到不能倒」的監管風暴影響，市場認為未來大型銀行可能面臨更嚴格的資本適足率及槓桿比率等要求，導致股價走勢疲弱，連帶拖累上證走勢。

整體而言 A 股三大指數仍在大的箱型格局中，這個趨勢恐將持續到年底，而在沒太多利多消息下，投資人也不願在年底作帳前積極交易，滬深成交量逼近 7000 億人民幣大關，日減 9%。

盤面上，白酒、貴金屬、汽車、電子零組件等產業漲幅較大，鋼鐵、農牧飼漁、造紙、公用事業、農藥獸藥等跌幅較重。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證小跌 0.19%，失守 10 日線，報 3410.18 點；深證幾乎以平盤作收，報 13973.89 點；創業板指上漲 0.73%，報 2746.28 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 66.76 億元，其中滬股通買超人民幣 40.25 億元，深股通買超人民幣 26.51 億元。

產業消息

自從中國人行及中國銀保監公布「系統重要性銀行評估辦法」後，銀行類股跌跌不休，目前已日線連五黑，建設銀行 (601939-CH) 下挫 2.9%、工商銀行 (601398-CH) 下滑 1.4%、農業銀行 (601288-CH) 下跌 0.6%。

中國汽車工業協會為汽車業缺晶片問題滅火，指出晶片短缺問題是有，但沒有如媒體報導的那麼嚴重，部分企業的生產可能在明年第一季會受到較大影響，但就明年全年而言，缺晶片的影響並不嚴重。江淮汽車 (600418-CH) 漲停、長安汽車 (000625-CH) 跳漲 5.7%、廣汽集團 (601238-CH) 勁揚 3.5%。

法人觀點

國泰君安證券表示，上證仍呈現 3100～3500 的區間震盪格局，而市場對中國經濟成長的預期進一步上修是刺激指數後勢上漲的力量。預期上證大方向會在 3100～3500 點來回震盪，並持續至 2021 年中。但短期內跨年再加上農曆年前因素，上證是有機會短暫突破 3500 點的可能性。

