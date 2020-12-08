台股多頭突圍再攀歷史新高 三大法人買超58.54億元

台股今 (8) 日早盤陷入低檔震盪，不過，晶圓雙雄仍吸引買盤進駐、強勢翻紅，中小型股也表現活蹦亂跳，多頭勢力略勝空軍一籌，終場指數上漲 103 點，收在 14360 點，續寫歷史新高，三大法人合計買超 58.54 億元。

加權指數今日成交值略縮至 2800 億元左右。觀察籌碼面，外資今日再度轉買，共計買超 42.51 億元；投信同步買超 25.03 億元；自營商則站在賣方，共賣超 8.94 億元，三大法人合計買超 58.54 億元。

台積電 ADR 周一持續大漲創新高，但台積電現貨今日早盤開低，不過，買盤承接力道相當強勁，終場漲近 2%，收在 524 元，改寫新天價，市值也逼近 13.6 兆元。聯電同樣上沖下洗，盤中翻紅一度衝上 51.7 元，高低震盪達 3.15 元，終場漲 1.8%，收在 50.9 元。

盤面上以半導體、電子、傳產表現較佳，金融族群遭到空軍狙擊，包括中信金、兆豐金、合庫金、華南金等皆下跌逾 1%，但富邦金、國泰金尾盤跌幅逐漸收斂。

此外，央行昨天宣布祭出四大措施打炒房，營建股聞訊大跌，上市類股指數跌近 3%，為盤面最弱勢族群，指標股冠德落入跌停，國建、國揚、遠雄、達麗、太子、中工、京城等都受到衝擊，股價開低走低。