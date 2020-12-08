緯創11月營收攀兩年新高 全年筆電出貨上看2000萬台

代工廠緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告 11 月營收，在需求動能延續下，單月筆電出貨量 210 萬台，續創今年新高，全年上看 2000 萬台，在筆電、伺服器等動能延續下，單月營收 868.17 億元，月增 20.26%，年增 3.14%，創近兩年單月新高；英業達今也公告 11 月營收，受零組件缺料影響，單月營收 401.47 億元，月減 4.65%、年增 5.55%。

緯創 (3231-TW)

緯創 11 月營收 868.17 億元，月增 20.26%、年增 3.14%，為 2018 年 11 月以來單月新高，累計今年前 11 月營收 7714.82 億元，年減 2.61%，筆電受惠客戶需求維持高檔，單月出貨達 210 萬台，月增 5%、年增 23.53%，桌機、顯示器、伺服器則持平上月，分別達 70 萬台、90 萬台、22 萬台。

累計緯創今年前 11 月筆電出貨達 1805 萬台，已超越去年全年 1740 萬台水準，緯創表示，12 月筆電出貨可望維持 11 月高檔，今年全年出貨可望突破 2000 萬台，年增 15%，顯示器、伺服器則在新客戶、新產品挹注下，出貨量估將持平第 3 季並較去年同期小幅下滑。

展望明年，緯創指出，由於第 4 季基期墊高，估明年首季筆電出貨將較第 4 季有雙位數衰退，但仍可望優於今年首季 355 萬台水準，伺服器、顯示器則可望持平或優於第 4 季，桌機則估持平第 4 季水準。

英業達 (2356-TW)

英業達 11 月營收 401.47 億元，月減 4.65%、年增 5.55%，累計前 11 月營收 4650.71 億元，年增 1.65%；出貨方面，11 月筆電出貨量約 170 萬台，持平上月、年增 6.25%，累計前 11 月出貨量約 1820 萬台，年增 5.81%。

英業達表示，第 4 季筆電、伺服器受部分零組件缺料，加上 TigerLake、IceLake 平台轉換動能放緩影響，出貨量均將較第 3 季下滑，預期待新平台推出後，明年動能才可望回溫，智慧裝置出貨則估持平第 3 季。

展望明年，英業達認為，受傳統季節性因素影響，第 1 季筆電出貨仍將是明年全年谷底，但因零組件吃緊影響，部分訂單將遞延至第 1 季出貨，因此，出貨衰退幅度可望較往年收斂。