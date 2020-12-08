實名認證奏效 11月進口簡易包裹課稅金額2.6億元、年增逾8成

在雙 11 網購旺季與實名認證加持下，帶動簡易包裹進口報單數與課稅金額同步成長，根據關務署統計，11 月簡易包裹的進口報單數共 647 萬件、年增幅 0.4%；課稅金額 2.6 億元、年增幅高達 86%。

關務署今 (8) 日公布雙 11 的快遞貨物進口統計，單月進口報單量共 670 萬件，其中有 647 萬件為完稅價格 5 萬元以下的簡易包裹，較去年同期微幅增加 0.4%；合計課稅金額共 2.6 億元，較去年同期大增 86%。

關務署副署長陳依財分析，今年進口包裹數持平，但課稅金額大增應與實名認證有關，在實名認證上路後分拆包裹數量明顯大減，連帶降低過去消費者為了規避課稅「高價低報」的現象。

關務署自 2017 年起將海外進口包裹免稅門檻調降至 2000 元，同時訂定個人半年內進口滿 6 次就無法適用 2000 元的免稅門檻，但因部分賣家取巧，採取包裹分拆、高價低報，甚至以他人名義進口包裹等亂象規避課稅。

為整頓進口包裹亂象，關務署 5 月推行實名認證，消費者可選擇透過「EZ WAY 易利委」APP，或是以檢附紙本方式完成實名認證，否則將無法進口個人包裹。根據關務署統計，目前實名認證人數約 229 萬人，占總進口人數約 5 成左右。