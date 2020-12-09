美股企業現金水位高 華爾街：有利明年企業實施庫藏股

經濟復甦加強企業信心，美國企業庫藏股計畫正在逐漸回升，儘管尚未回到疫情前水準，但美股企業累積的現金水位已較去年同期大幅成長，華爾街認為，高檔的現金水位有助於明年企業回購股票，也將有利股市走多。

隨著疫苗 2021 年預估將分發數十億劑新冠肺炎疫苗，以及新一輪紓困計畫即將推出，近期股市一片樂觀， 9 月以來標普 500 指數上漲近 14%，且大多數板塊上揚，經濟預期與企業信心也上升。

加拿大皇家銀行 (RBC) 表示，近期羅素 1000 指數中宣布實施回購股票的企業達到 20 家左右，與疫情爆發期間的 5 家相比回升許多，但仍不及去年水準。2019 年羅素 1000 指數中約有 60 家企業宣布回購。

RBC 美國股票首席策略師 Lori Calvasina 表示，儘管美企股票回購尚未回到疫情前水準，但正走在有利股市的方向，「過去的 12 個月以來的股票回購仍處於下降趨勢，不過正以相當溫和的步調回升。」

此外，美股企業為因應疫情在今年籌集大量資金，現階段更有資金來執行庫藏股計畫。據統計，標普 500 指數中企業的現金水位今年迄今成長 36% 至約 2.54 兆美元，遠高於去年第四季的 1.87 兆美元，若將超出的現金平均分配至標普 500 指數成分股，平均每家企業有超過 50 億美元的現金水位。

富國銀行 (Wells Fargo) 進一步表示，標普 500 指數中企業用於庫藏股的超額現金總額目前約為 1 兆美元，平均每家企業約 20 億美元；此外，標普 500 指數企業營運現金流在今年前三季比去年同期成長 4%。

FactSet 數據顯示，美股企業自由現金流量預計將在 2021 年大幅增長，預估每股自由現金流量成長 29%。這對股市來說是利多。

富國銀行數據顯示，2020 年的前三季股票回購與去年同期相比下降至 2660 億美元，減幅 41%。第二季疫情大爆發期間降幅最明顯，當時經濟停擺、企業信心處於低谷，促使企業盡其所能增加現金水位以維持營運。