調查：12月工作機會創今年新高 74%經理人掀轉職卡位戰

後疫情時代，企業徵才持續回溫，根據人力銀行調查，12 月工作機會數已回升至 70.7 萬個，創今年新高，增加的工作數多集中於非主管職缺，但邁入 2021 年，中高階經理人已掀起卡位戰，74% 的受訪經理人蠢蠢欲動，其中 19% 已投遞履歷或進到面試階段。

104 獵才顧問今 (9) 日發布「2021 全台經理人職涯動向」調查，高階經理人如 CEO、總經理、執行長副總、協理、處長等，中階如副理、經理、資深經理等，基層主管則為課長、主任等。

調查結果顯示，高達 74% 的受訪者具轉職念頭，更有 19% 已成功轉職或已進行投遞履歷面談，其中又以中高階主管行動力最強，基層主管普遍觀望或趨於現狀。104 獵才顧問協理王郁琳指出，2020 年景氣持續受疫情影響，轉換跑道的經理人都在工作內容與條件上做了不少讓步。

調查也指出，經理人目前工作最需突破的三大挑戰為，薪資停滯 (占 54%)、團隊戰力 / 績效有待提升 (占 43%)、營運管理陷入瓶頸 (占 41%)，三項占比都超過四成。其中，近五成高階主管最大挑戰是營運管理陷入瓶頸，基層和中階主管則是薪資停滯。

王郁琳分析，轉職是改變工作處境的方式之一，經理人身處企業不同位置，轉職動機也大不相同，高階主管看中未來公司的潛力、經營管理等；中階主管身為夾心餅乾，期待未來能獲老闆的信任與授權；基層主管最苦惱薪資福利，希望藉由轉職尋求更好的薪資。

王郁琳表示，除了半導體、電子製造業外，傳統製造業也啟動數位轉型，企業人力資源無論是針對中高端人才的獵才招募、企業內的培訓課程，都必須跟緊新科技的趨勢。