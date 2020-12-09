〈台股盤中〉被動元件、集團作帳行情熱 衝上14400點續創高

隨著疫苗開始接種，市場交投氣氛熱絡，美股三大指數標普、那指和費半再度改寫新猷，亞股今 (9) 日普遍走強，台股也漲逾 50 點續創高，買盤全面進駐被動元件、集團類股，衝上 14400 點，預估今日成交量與昨日相近約 3000 億元。

觀察權值股表現，台積電創高後拉回，小跌近 1%，仍站穩 520 元，聯發科、鴻海、大立光、台達電、台塑化漲幅皆達 1% 以上，聯電則因 11 月營收表現不如市場預期，跌幅近 3%。

今日買盤全面進駐被動元件族群以及集團類股，被動元件二哥華新科昨日法說報佳音，明年第二季將正式調漲價格，產業啟動新一輪成長，今日午盤前直奔漲停，產業龍頭國巨也大漲逾 6%，企圖挑戰 500 元大關，創下 27 個月新高，旗下子公司如奇力新、凱美也有半根漲停板。

另外，隨著 2020 年即將結束，集團作帳行情熱，盤面台積電、鴻海、中美晶等子公司皆有不錯漲幅，台積電旗下創意亮燈漲停，精材也逾 5%，鴻海旗下如群創、天鈺、訊芯 - KY 也強漲 3% 以上。

台幣今日再度強升，一連升破 28.4、28.3 元兩道關卡，觸及 28.22 元，顯現資金不斷流入，熱錢效應驅動台股頻頻創高。