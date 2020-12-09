台積搶才大作戰開出第一槍 台灣薪資結構出現三大警訊

台積電 (2330-TW) 自 2021 年起調整員工薪酬結構，底薪增幅達 20%，創歷年最高調整幅度，台積電在全球搶才大作戰中開了第一槍，引發各界關注。《財訊》揭開台灣薪資結構的三大警訊，包括固定薪資被越南超越、高階主管報酬在亞太居末段班，以及台灣加薪率長期偏低等問題。

《財訊》報導指出，台灣多年來萬物齊漲，唯獨薪資不漲，造成人才外流的問題，已經不容迴避，企業要保有國際性攬才競爭力，調整薪資結構已經是當前重要課題。國際人力諮詢機構韋萊韜悅 (Willis Towers Watson) 獨家授權《財訊》調查內容，根據全球超過 5600 家、台灣超過 550 家公司薪酬資料庫的研究，最新發布的《2020 整體薪酬調查趨勢》報告中，也可看出國內薪資結構出現三大警訊。

根據《財訊》報導，台灣在亞太 15 國之間，不但總薪資排在中後段，固定薪資更首度落後越南；值得注意的是，台灣的固定薪資在全薪的占比為 67%，在 15 國中吊車尾，而變動獎金占比高達 33%，更位居亞太之冠。

其次，台灣愈高階的人力，領得的固定薪資相對愈低。台灣專業人員、中階主管、高階主管三種職務固定薪資排名，分別排名第 8、第 9 與第 12。換言之，主管級的固定薪資，在亞太地區排在末段班。

台灣的加薪率長年低於鄰近國家。根據調查，自 2008 年海嘯後的各國加薪率，中國每年調幅都在 5% 以上；2016 年起，越南更是每年都不低於 8%；反觀台灣，雖然也有加薪，但幅度總在 3% 至 4% 左右，難怪會被競爭對手迎頭趕上甚至超越。

所幸，危機中總能帶來新轉機。《財訊》報導指出，受到疫情影響，封城、鎖國，過去旅居國外、在海外打拚的台灣人才，有不少如今都留在國內，因為疫情，台灣現在正是人才最充沛的時刻，企業該做的就是要想辦法把這些人留下來。

再者，疫情也激化了企業的數位轉型進程。根據韋萊韜悅調查，台灣市場數位相關職務逆勢年增 15%，這是非數位相關職務數量的 5 倍。相較同一層級其他職務，台灣企業願意付出更高薪資水準來吸引數位人才。