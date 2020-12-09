台驊搭海運熱市順風車 11月營收16億元寫單月新高

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (9) 日公布 11 月合併營收衝上 15.96 億元，月增 10.19%、年增 60.36%，創單月新高紀錄，累計前 11 月合併營收 133.31 億元，年增 29.52%，台驊說明，海運供需大幅失衡，造成各航線運價全面走高，漲幅達到 3-5 倍不等。

台驊指出，中國十一長假過後，由於歐美國家疫情擴大造成港口裝卸、倉庫、貨車公司、內陸火車等物流人力短缺，貨櫃提領、裝卸、內陸運輸相關流程嚴重延誤，加上歐美地區因居家辦公、防疫物資、跨境電商和庫存補貨等進口需求暢旺，航商紛紛將運力調配至歐美航線。

儘管各家航商將所有運能全數投入市場，但回頭櫃調度返回亞洲地區的速度大幅減緩，造成出口地嚴重缺櫃，託運人即使拿到預定艙位，也不見得拖得到空箱因此，除了歐美航線運價高漲外，其他澳洲、中東、中南美，甚至亞洲近洋線運價全面走高，漲幅達 3-5 倍不等。

由於台驊業務以海運歐美長程線為主，成為貨櫃航商外的另一大受惠者，台驊指出，11 月海運 (含中歐鐵路) 業務營收達 10.5 億元，年增近 1 倍並創新高紀錄，占營收比重達 65.82%。

另外，由於中歐鐵路和空運運價仍維持在高檔，再加上中國內貿物流倉儲業務明顯回溫，台驊強調，完全擺脫上半年度虧損的困境，全面轉虧為盈，整體市場物流需求仍非常強勁，樂觀看未來前景。