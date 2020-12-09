寶成因應疫情 今年全球員工人數減少4.9萬人

寶成 (9904-TW) 今年為因應新冠肺炎造成的全球市場市場衝擊，持續調整產能配置及人力，依統計，寶成今年截至 9 月止，全球員工人數減少 4.9 萬人，市場傳出近期多位高階經理人異動，寶成今 (9) 日指出，公司成立超過 50 周年，部分高階經理人符合屆齡退休，或有個人的職涯規劃等產生的現象。

寶成 2019 年全球員工人數為 35.1 萬人，至今年 9 月底的員工人數降至 30.2 萬人，也就是 9 個月內，員工人數少了 4.9 萬人，其中包括了關閉中國的湖北廠及降低在越南廠的產能。

寶成集團的裕元工業執行董事胡殿謙日前確定辭職，市場進一步傳出，多位高階經理人將同步異動。

寶成指出，因疫情影響，以及為應對嚴峻的經營環境，寶成今年持續調整產能配置，在符合各地相關勞動法令前提下，依據訂單狀況及各廠動態審慎評估，彈性調整人力與工時安排。

同時，寶成成立已超過 50 周年，部分高階經理人也符合屆齡退休，或有個人的職涯規劃，公司感謝經理人及所有員工的付出。

寶成強調，外在環境不斷有新的變化及挑戰，而在公司發展過程中，也有不同的階段性營運目標，因而會適時推動組織調整，以符合實際營運需求。

寶成今年第三季擺脫第二季虧損窘況，獲利 33.42 億元，每股純益為 1.14 元，累計前三季稅後純益 40.02 億元，每股純益為 1.36 元；進入到第四季，寶成陸續處分轉投資三芳 (1307-TW) 及 PCB 廠精成科 (6191-TW) 等。

寶成 9 及 10 月營收都站上 210 億元大關，分別為 211.06 億元及 229.34 億元，連兩月營收月增，寶成認為，追求有品質的營收為目前調整焦點。