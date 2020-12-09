〈稅收統計〉台股交易量激增 前11月證交稅收1308億元、年增近6成

台股交投熱絡帶動證交稅收持續正成長，根據財政部最新統計，11 月證交稅收 138 億元，重回百億元之上，是連續 11 月正成長，累計前 11 月稅收 1308 億元，較去年同期增加 59%。

台股今年以來成交量屢創高，11 月台股單日平均成交量約 2747 億元，累計前 11 月成交量約 2268 億元，分別較去年同期增加 77%、62.4%，成交量激增也讓證交稅大豐收。

財政部統計處副處長陳玉豐說，證交稅單月稅收 138 億元雖未站上歷史新高，但累計前 11 月實徵淨額 1308 億元，不僅較去年同期增加 485 億元，也較去年同期增加 59%。

財政部今 (9) 日公布 11 月稅收統計，單月實徵淨額與去年同期比較，包括營業稅、證交稅、牌照稅與菸酒稅等稅收同步創歷史新高，其中營業稅較去年同期增加 72 億元、證交稅增加 49 億元、綜所稅增加 28 億元較多。

但進一步觀察累計前 11 月實徵淨額，包括營所稅、貨物稅、房屋稅都較去年同期減少，其中營所稅因上市櫃公司去年獲利衰退、未分配盈餘稅率調降，導致稅收 1707 億元。

儘管房市股市交易熱絡，帶動證交稅、土增稅與契稅等稅收豐收，但今年前 11 月實徵淨額共 2 兆 2381 億元，仍較去年減少 3.8%，今年稅收幾乎難逃衰退命運。