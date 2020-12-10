事欣科明年三應用看俏 營收、毛利率拚回穩

工業電腦廠事欣科 (4916-TW) 今 (10) 日召開法說，明年航太、通訊以及國防三大應用展望佳，其中高毛利衛星產品將顯著成長，伴隨營收回穩，明年毛利率將回到新冠肺炎疫情前的走勢。

事欣科表示，目前以通訊及軍用訂單回溫狀況最好，帶動營運回溫的主要動能，目前也在接洽新單，明年動能可望延續，航太領域則受惠衛星應用明年放量，預估也將顯著成長。

據了解，目前事欣科衛星應用藉由通訊客戶，間接打進 Space X 供應鏈，主要負責 PCB 及組裝，目前有少量訂單穩定出貨，隨著 Space X 明年拉貨動能轉強，事欣科也將同步受惠。

事欣科也坦言，博弈產品及工業電腦受到疫情影響較大，恢復相對緩慢，明年狀況仍有待觀察，會以爭取既有客戶的新訂單為主。

而事欣科先前在墨西哥建新廠，公司指出，目前出貨已完全恢復，且略優於疫情前水準；而原本在美國內華達廠的博弈產線，也整併至墨西哥生產，但因市況需求仍疲弱僅小幅回溫。

對於法人提問是否有新併購對象，事欣科表示，雖然目前無具體標的，但仍是未來發展主軸之一，另外，雖然今年營運受到疫情衝擊，但依舊會參考過往配息及明年資金規畫運用狀況發放股利。