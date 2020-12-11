〈財報〉甲骨文Q2營收成長不見起色 但Q3財測亮眼 盤後拉回跌幅

甲骨文 (ORCL-US) 週四 (10 日) 盤後雖公布會計年度第二季獲利優於預期，股價仍一度挫逾 2%，但在該公司發布優於市場預期的財測後，股價回升。

甲骨文雲端服務成長，該公司表示今年因許多企業員工必須居家工作，雲端通訊需求大增，但另一方面，甲骨文持續提供企業更傳統的服務，因這些企業遭到疫情重創。

甲骨文共同創辦人兼董事長 Larry Ellison 在電話會議上表示，「如果我們第二季雲端基礎架構 (OCI) 的產能沒有受限，我們本可以創造更多營收。」OCI 是亞馬遜 AWS 和微軟 Azure 的競爭產品。

第二財季 (11 月 30 日止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查)

EPS：調整後 1.06 美元 vs. 1.00 美元

營收：98 億美元 vs. 97.9 億美元

第二財季營收年增近 2%，第一財季營收年增率也約 2%。

營收細項

「雲端服務和授權支援」部門是甲骨文最大業務類別，營收年增 4% 至 71.1 億美元，高於 FactSet 調查的分析師共識預期 70.4 億美元。

「雲端和本地授權許可」部門營收年減 3% 至 10.9 億美元，不及 FactSet 調查的分析師共識預期 11.3 億美元。

「硬體」營收年減 3% 至 8.44 億美元，但仍高於 FactSet 調查的分析師共識預期 8.38 億美元。

「服務」營收年減 7% 至 7.52 億美元，略高於 FactSet 調查的分析師共識預期 7.50 億美元。

電話會議

甲骨文執行長 Safra Catz 在電話會議提到，第二代雲端基礎設施營收成長 139%。

Catz 說：「我們受到疫情某方面負面衝擊，但也有某些方面有正面影響，單純因為我們的規模和客戶基礎的廣度，疫情對客戶的影響各有不同。很明顯，我們的餐旅業客戶經歷一段非常艱辛的時期，我們有一些零售客戶處境非常糟糕，有些則表現得非常非常好。」

川普總統於本季表示，他原則上已同意一項協議，該協議涉及將抖音 app 的美國用戶資料搬移至甲骨文的雲端基礎架構中。根據該交易，甲骨文將持有抖音 12.5% 股權，但該交易尚未定案。

甲骨文也宣布推出一項雲端服務，各組織可利用該服務來監測雲端和本地中心上運作的 app 不同部位之運行狀況。

第三季財測

EPS：調整後介於 1.09 美元至 1.13 美元。

營收：年增 2% 至 4%

根據 Refinitiv 調查，分析師預期調整後 EPS 1.04 美元，營收 99.5 億美元，年成長 1.5%。

不含週四盤後波動，甲骨文今年迄今漲幅約 12%，略低於同期 S&P 500 近 14% 的漲幅。