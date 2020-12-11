小七整合三大策略推複合型未來商店 首店插旗台中

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 將未來商店 X-STORE 4 首度引進台中，首創未來商店以複合店形式營運，統一超說明，創新店型中一口氣整合複合、聯名和智能三大策略，重新定位座位經濟。

此次中部首見的 X-STORE 4，總營業面積 81.2 坪，全店共設置 46 個座位，門市內外觀以聯名肖像為主題，是首家粉紅色系 X-STORE，商品結構包括有超商、冷凍鮮物、生活雜貨、3C、CITY 系列飲品、烘焙、博客來和生啤酒等八大業態。

統一超進一步指出，為導入自助結帳功能，X-STORE 4 首度使用新式智能標籤 (RFID)，並與中電信龍頭中華電信合作， 提供高速 5G 和 AR 技術結合打造實境體驗零售場域。

而台中 X-STORE 4 也導入業界首創數位 3C 智 FUN 機，與中華電信合作販售 APPLE、Samsung 等知名品牌無線藍芽耳機、充電線、轉接頭、行動電源、紫外線殺菌盒等 3C 周邊商品，藉此延伸更多元銷售版圖。

統一超 X-STORE 自 2018 年率先業界推出，至今共與 14 家品牌企業結盟，共導入 12 項智能技術和設備，商品標籤、活動海報電子化更已成功導入到 5900 家門市，未來新開店仍持續複製擴散。

而為導入新客源，X-STORE 4 店內提供 20 款獨家「OPEN！家族 X Sanrio 三麗鷗」聯名商品。

統一超甫公布 11 月合併營收 216.87 億元，月增 0.07%、年增 4.41%，創同期新高，展望後市，統一超表示，不僅透過全新 i 預購平台上線，延伸虛擬貨架，並強推賣貨便服務，藉此提升電商手續費挹注，正全方位架構被消費者依賴的服務平台。