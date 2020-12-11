智聯服務12/15起開放申購 抽中一張可望現賺5萬元

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下資訊系統整合廠智聯服務 (6571-TE) 年底將上櫃，今 (11) 日辦理初次上櫃普通股承銷競拍，公開承銷價格訂為新台幣 60 元，將在 15-17 日開放申購，依昨 (10) 日智聯服務興櫃收盤價 110 元計算，投資人中籤可現賺近 5 萬元。

智聯服務今日辦理初次上櫃普通股承銷競拍，競拍股數為 1292 仟股，底價為 50 元，最低、最高得標價為 85.98 元、230 元，其中，換算最高得標價較底價高出 360%，得標加權平均價格則為 91.09 元，證交所表示，今日參與競拍投標單筆數 1029 筆，合格標單 950 筆，全數順利拍賣成功。

證交所也依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，公告智聯服務公開申購價為 60 元，預計 12 月 15-17 日辦理公開申購，21 日公開抽籤，公開申購股數 323 仟股。

智聯服務主要提供資訊系統整合服務，具有資訊周邊產品設備整合、設計規劃、建置及維運等整合性應用解決方案客製化，目前客戶以台灣半導體產業為大宗，其次則為電子、製造及金融等產業，看好未來企業數位轉型、跨領域合作趨勢，對明年營運審慎樂觀，也不排除擴大海外布局。